Einigung erzielt: Künftig Facharzt-Ausbildung für Allgemeinmediziner

Wien – Die lange erwartete Einigung auf die Einführung eines Facharztes für Allgemein- und Familienmedizin ist nun gelungen. Gesundheitsministerium, Bundesländer, Sozialversicherung und Ärztekammer haben sich einstimmig auf einen entsprechenden Modus verständigt. Die Ausbildung wird künftig im Anschluss an das Medizinstudium fünf Jahre dauern, davon zwei Jahre in einer Lehrpraxis, teilte das Ministerium mit.

Die Forderung nach Etablierung eines entsprechenden Facharztes gibt es seit vielen Jahren. Zuletzt existierte schon eine spezielle Ausbildung für Allgemeinmediziner, aber keine Facharzt-Ausbildung. Aktuell steht am Anfang eine neunmonatige Basisausbildung, der ein 27-monatiger Spitalsturnus folgt, wovon ein Jahr in einer Lehrpaxis absolviert werden kann. Den Abschluss bildet eine mehrmonatige Ausbildung in einer Praxis.