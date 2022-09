Garage in Arzl in Flammen: Hund machte Bewohner auf Brand aufmerksam

Arzl – In den Morgenstunden brach am Dienstag bei einer Garage in Arzl aus unbekannter Ursache ein Brand aus, welcher sich in weiterer Folge auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses ausbreitete. Die Hausbewohner waren gegen 6.35 Uhr durch ihren unruhig gewordenen Hund auf das Feuer aufmerksam geworden und setzten einen Notruf ab.