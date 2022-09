Mayrhofen – Schwer gestürzt ist am Dienstagnachmittag ein E-Bike-Fahrer (46) in Mayrhofen. Der Niederländer war entlang einer Privatstraße in der Stillupklamm unterwegs. Die Ursache für den plötzlichen Sturz ist nicht bekannt. Ein Heli musste ausrücken, um den schwer Verletzten Mann zu bergen und die Klinik nach Innsbruck zu fliegen. (TT.com)