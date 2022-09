Austritt von Gefahrengut in Langkampfen gestoppt

Langkampfen – Am Dienstag in den frühen Morgenstunden bemerkte der Lenker eines Tanklasters ein Leck in seinem Fahrzeug. Ein Teil der Ladung, 24 Tonnen so genanntes „saures Flockungsmittel“, eine ätzende Säure der ADR-Klasse 8, war bereits ausgetreten. Der Mann reagierte rasch und verständigte die Feuerwehr. 50 Mann der FF Wörgl und der Betriebsfeuerwehr Sandoz rückten an, fingen die austretende Säure in Wannen auf und pumpten schließlich die gesamte Ladung um. Laut Landesfeuerwehrchemiker Manfred Holzer konnte der Einsatz „ohne grobe Umweltbeeinträchtigung erfolgreich beendet werden“. (TT)