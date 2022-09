Mann (71) wollte Hund retten und stürzte selbst in Kraftwerks-Becken in Ebbs

Ebbs – Beim Versuch, seinen Hund aus dem Kraftwerks-Becken in Ebbs zu retten, ist ein Mann (71) am Dienstag ebenfalls ins Wasser gestürzt. Nachdem sein Hund gegen 16.50 Uhr dort hineinfiel und nicht mehr herauskam, alarmierte der 71-Jährige die Feuerwehr. In der Zwischenzeit seilte er sich mit einem provisorischen Seil ins Becken ab, was jedoch fehlschlug. So landete der Mann selbst im Wasser und konnte sich ebenso nicht mehr befreien. Die Ebbser Einsatzkräfte rückten mit 15 Mann und drei Fahrzeugen an und konnten das verunglückte Duo schließlich bergen. (TT.com)