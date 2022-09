Russland nimmt nicht an Quali-Auslosung für die EURO 2024 teil

Moskau/Kiew – Der russische Fußball-Verband RFS nimmt nicht an der Auslosung der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland teil. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) bestätigte am Dienstag nach ihrer Exekutivsitzung die Regularien für die Ziehung am 9. Oktober in Frankfurt für 53 Mitgliedsnationen ohne Russland. Ob Russland damit auch von der Endrunde in zwei Jahren ausgeschlossen ist, ließ die UEFA offen.

Der russische Verband hatte die Entscheidung ebenfalls mitgeteilt und als Grund die UEFA-Entscheidung vom Februar angegeben, russische Mannschaften aus sämtlichen Wettbewerben auszuschließen. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte Mitte Juli Beschwerden des russischen Verbandes und von vier russischen Clubs gegen die Entscheidung der UEFA abgewiesen. Auch der Weltverband FIFA schloss die russische Nationalmannschaft wegen des Angriffskrieges in der Ukraine von allen internationalen Wettbewerben aus.

Belarus wird hingegen bei der Auslosung im Topf sein. Belarus darf an UEFA-Wettbewerben teilnehmen, muss die Heimspiele allerdings außerhalb des Landes und ohne Zuschauer ausrichten. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte in der vergangenen Woche von einem Schreiben der deutschen Bundesinnenministerin Nancy Faeser an die UEFA berichtet, die darin gefordert habe, dass „nicht nur Russland, das einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, sondern auch Belarus als wesentlicher Unterstützer der russischen Führung von allen internationalen Fußballspielen und -turnieren ausgeschlossen werden" solle.