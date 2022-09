Vom Rollen bis zum Reifendruck: So spart man Sprit und Geld

Innsbruck – Bewegung erfordert Energie. So simpel diese physikalische Erkenntnis klingt, so teuer ist deren Auswirkung an der Zapfsäule. „Der Benzinpreis scheint in ungeahnte Höhen zu klettern, doch es gibt zahlreiche Tipps, um Sprit zu sparen“, verspricht Armin Doblander.