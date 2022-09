Neun Menschen bei Wahlkampfveranstaltung in Brasilien gestorben

Sao Paulo – Bei einem Gebäudeeinsturz während einer Wahlkampfveranstaltung in Brasilien sind am Dienstag neun Menschen ums Leben gekommen. Weitere 31 Menschen seien verletzt worden, als der Zuschauerraum auf dem Gelände eines Unternehmens für Transportcontainer in einem Vorort von Sao Paulo teilweise eingestürzt sei, teilten die Behörden mit. Demnach habe sich das Unglück während eines Besuchs von Kandidaten für die anstehende Parlaments- und Bundesstaatswahlen in Brasilien ereignet.