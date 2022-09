Neuer Geschäftsführer bei Durst Lienz

Brixen, Lienz – Die Südtiroler Durst Gruppe, Herstellerin von digitalen Druck- und Produktionstechnologien, ernennt für ihren Standort in Lienz einen zweiten Geschäftsführer. In der neugeschaffenen Position ergänzt Wolfgang Knotz den bisherigen Geschäftsführer Andreas Unterhofer, der die kaufmännische Leitung weiterführt und neue Aufgaben in der HR-Entwicklung für die Durst Group übernimmt.

„Die Durst Austria GmbH ist und bleibt ein essenzieller Teil der Durst Gruppe, und wir wollen in den nächsten Jahren weiterhin wachsen“, sagt Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group. „Die Ernennung von Wolfgang Knotz zum technischen Geschäftsführer ist für mich die logische Konsequenz für diese Zielsetzung, denn er hat mit seiner Kompetenz sehr viel für die Entwicklung des Standortes in Lienz beigetragen. Wir sind stolz, dass wir diese tragende Rolle mit einem Mitarbeiter aus den eigenen Reihen besetzen können.“

Wolfgang Knotz trat 2013 in die Durst Austria ein und übernahm kurze Zeit später die Leitung der Gesamtproduktion. Seit April 2021 ist er Mitglied des Verwaltungsrates in der Zentrale in Brixen. Den Standort Lienz will Wolfgang Knotz kontinuierlich weiterentwickeln. (TT)