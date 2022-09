Vize-Außenminister im Interview: Türkei pocht weiterhin auf EU-Beitritt

Kaymakci verspricht Reformen bei EU-Beitrittsperspektive. © Türkei/Außenamt

Alpbach – Heute soll Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Rande der UNO-Generaldebatte mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in New York sprechen. Das Treffen der Staatschefs setzt die Bemühungen beider Länder fort, sich wieder anzunähern.

„Wir haben eine tiefe, lange Tradition der Beziehungen mit Österreich“, sagte der türkische Vize-Außenminister Faruk Kaymakci, Direktor für EU-Angelegenheiten, am Rande des Europäischen Forums Alpbach der TT. „Wir waren einmal vor den Toren von Wien, was bei unseren österreichischen Freunden ein Trauma hinterlassen hat. Aber wir waren auch Verbündete im Ersten Weltkrieg und haben gemeinsam gekämpft.“ Österreich ist heute der viertgrößte Investor in der Türkei.

Kaymakci betont, dass sein Land trotz aller Irritationen am Ziel des EU-Beitritts festhält. „Für uns ist das eine Frage der Identität und Zugehörigkeit. Wir gehören zum Westen. Die Mitgliedschaft in der EU wird diesen Prozess komplettieren.“ Seinen Worten zufolge wollen fast vier von fünf Türken in die EU.

Auch für die EU sei das vorteilhaft. „Europas Bedürfnisse erfordern die Mitgliedschaft der Türkei“, sagt Kaymakci. Seine Argumentation ist vor allem eine strategische. Die Türkei könne die EU in der Sicherheits-, Verteidigungs-, Außen-, Energie- und Migrationspolitik verstärken.

„Wäre die Türkei in der EU gewesen, hätte der Krieg in der Ukraine verhindert werden können“, behauptet Kaymakci. „Weil die Türkei einen Unterschied macht für die sicherheits- und verteidigungspolitische Balance.“

Der Vize-Außenminister kennt die Vorbehalte gegen einen mehrheitlich muslimischen Staat. „Aber wenn wir über europäische Werte reden, dann sehen wir, dass es für jede Religions- und Glaubensrichtung Platz gibt.“ Die Türkei als Mitglied zu haben, könne der EU helfen, Kontakte zur muslimischen Welt herzustellen. „Viele, die im Osten leben, sehen die EU als einen christlichen Club, der gegen Muslime gerichtet ist.“ Die Mitgliedschaft der Türkei werde zeigen, dass das falsch sei.

Zudem, so Kaymakci, würde ja nicht die heutige Türkei der EU beitreten, sondern eine reformierte und wirtschaftlich weiterentwickelte Türkei. „Ich denke, dass die Türkei zum Zeitpunkt der Mitgliedschaft selbst von den Österreichern Applaus bekommen wird“, gibt er sich überzeugt.

Allerdings entwickelt sich die Türkei laut Fortschrittsberichten der EU-Kommission in die falsche Richtung. Es geht um Mängel bei den demokratischen Institutionen, der Meinungsfreiheit usw. Darauf angesprochen, spielt Kaymakci den Ball zurück: „Die Türkei entfernt sich nicht von der EU, sondern gewisse Kreise in der EU versuchen, sie wegzuschieben.“ Er erinnert an die Reformen der frühen 2000er-Jahre, die in den Beginn von Beitrittsgesprächen mündeten: „Je klarer die EU-Perspektive, desto mehr Reformen werden Sie sehen. Das war auch bei anderen EU-Erweiterungen so.“

Für die Verschlechterung der Beziehungen macht Kaymakci in erster Linie Griechenland und die griechischen Zyprer verantwortlich. Mit Griechenland streitet die Türkei u. a. um die Grenzen in der Ägäis, mit Zypern u. a. um den Nordteil der Insel sowie um Bodenschätze im Meer. Die Türkei hat das EU-Mitglied Zypern nicht anerkannt.

Kaymakci wirft den beiden Ländern vor, ihr Vetorecht in der EU zu missbrauchen und die ganze Union in Geiselhaft ihrer „maximalistischen Forderungen“ zu nehmen. Deswegen seien die Beziehungen mit der EU heute „zu 90 Prozent vergiftet“. „Die meisten Leute in der EU sagen uns, dass es der größte Fehler war, die griechischen Zyprer in die EU aufzunehmen (bevor der Konflikt gelöst ist, Anm.).“

Auch der Migrationspakt von 2016, aus EU-Sicht ein Beispiel für Kooperation, hat aus türkischer Sicht nicht funktioniert. „Die EU hat ein selektives Gedächtnis“, sagt Kaymakci. Denn dafür, dass die Türkei Flüchtlinge zurückhält, hatte die EU einiges versprochen, etwa ein Update der Zollunion, die Beschleunigung der Beitrittsgespräche und Engagement in Nordsyrien. Die EU habe ihre Versprechen gebrochen, klagt Kaymakci. Deshalb gebe es derzeit keine Gespräche über die Verlängerung des Migrationspakts.