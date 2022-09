Tiroler leitet Vinzenzgemeinschaften Österreich

Innsbruck – Mit Christoph Wötzer, Präsident der Vinzenzgemeinschaften (VG) in Tirol, wurde am Wochenende ein neuer Hauptratspräsident der Vinzenzgemeinschaften Österreich gewählt. Die bisherige Hauptratspräsidentin Irmgard Groier (VG Kärnten) übergab nach sechs Jahren ihre Funktion an Wötzer. Der 63-Jährige ist hauptberuflich in der Tiroler Landesvolksanwaltschaft als Jurist und dort wiederum in der sozialarbeiterischen Bürger*innenberatung tätig. Seit dem Jahr 2000 engagiert er sich als Mitglied der Tiroler Vinzenzgemeinschaften. Das Motto der Organisation ist die unbürokratische Hilfe für Menschen in Not, unabhängig ihrer Herkunft oder Religionszugehörigkeit. In Österreich gibt es 160 VG. (TT)