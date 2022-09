Fachtagung für Medizintechnik: Von Robotern und Künstlicher Intelligenz

Die BMT ist die gemeinsame Fachtagung der Österreichischen, Deutschen und Schweizer Gesellschaften für Biomedizinische Technik, die Ende September in Innsbruck stattfindet. Organisiert wird sie von der Privatuniversität UMIT, für die das „die größte Fachtagung in ihrer 20-jährigen Geschichte ist“, erklärte Rektorin Sandra Ückert. 800 Teilnehmer werden erwartet. Die biomedizinische Technik sei aufgrund des „demografischen Wandels, des technischen Fortschritts und immer neuerer medizinischer Erkenntnisse ein Forschungsbereich mit hoher Zukunftsrelevanz“, betonten alle Beteiligten. In der Tiroler Wirtschaft „arbeiten mehr als 11.000 Menschen im Sektor Life Science“, schilderte Marcus Hofer, Geschäftsführer der Standortagentur. Der Branchenumsatz betrage in Tirol 2,7 Milliarden Euro – und: Der Bereich der Medizintechnik wachse dabei stetig. „In den vergangenen zehn Jahren wuchs die Wertschöpfung um rund sieben Prozent im Jahr“, so Hofer. Zudem verfüge die Branche über enorme Innovationskraft. So würde es zunehmend Start-ups aus dem Bereich geben. Etwa „Occyo“ – ein Unternehmen, das sich der Prävention und Behandlung von Augenkrankheiten verschrieben hat. Mit ihrer Technik wollen sie Routineuntersuchungen so vereinfachen, dass sie von Pflegepersonal durchgeführt werden können – via Telemedizin verbunden mit den Fachärztinnen.