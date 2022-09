Haiminger Markttage stellen sich auf Rekordbesuche ein

Haiming – Sie sind Tirols größte Erntemarkt-Veranstaltung, die Haiminger Markttage, die heuer am 8. und am 15. Oktober stattfinden. Dabei ist das Neue: „Wir kehren wieder zu unseren Wurzeln zurück!“

Am 8. und 15. Oktober heißt es also wieder „Flanieren und Gustieren“, wenn sich die 34. Haiminger Markttage in gewohnter Manier zurückmelden. Gestartet wird jeweils um 9 Uhr, und was das Wetter betrifft, kennt man in Haiming keine Ausreden: „Die Markttage finden bei jeder Witterung statt!“, gelobt der Obmann.