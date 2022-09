„Don’t Worry Darling“: Trügerische Idylle in der Vorstadt

Die Schauspielerin Olivia Wilde hat nach ihrem furiosen Regiedebüt „Booksmart“ (2019) nun einen enigmatischen Psychothriller vorgelegt. Die Handlung dreht sich um Alice Chambers und ihren Ehemann Jack. Wir befinden uns in den quietschbunt inszenierten amerikanischen Fifties des vorigen Jahrhunderts. Das überaus verliebte junge Pärchen ist gerade in die Modell-Siedlung Victory mitten in der kalifornischen Wüste gezogen, die zu einem Forschungsprojekt gehört. Was das geheime Victory Project genau ist, erzählen die Männer ihren Hausfrauen nicht, wenn sie abends in ihren schicken Autos heimkommen. Die Firma rund um den charismatischen Frank schwört alle Paare auf die Gemeinschaft ein wie eine Sekte. Doch Alice wird misstrauisch, als immer mehr seltsame Ereignisse die konservative Suburbia-Idylle stören.