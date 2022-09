Kleinbus kollidierte im Mostviertel mit Zug: Lenker im Wagen eingeklemmt

Der Wagen wurde so eingeklemmt, dass der Lenker die Türen nicht mehr öffnen konnte.

Waidhofen an der Ybbs – Ein Kleinbus ist Dienstagabend in Waidhofen a.d. Ybbs mit einer Citybahn-Garnitur kollidiert. Das Kfz wurde zwischen dem Zug, dem Bahnsteig und einem Signalmast eingeklemmt, die Türen gingen nicht mehr auf. Die Feuerwehr entfernte mittels Trennschleifer und hydraulischer Rettungsschere den Mast, berichtete das Bezirkskommando Amstetten per Aussendung. Die Tür des Kleinbusses wurde mithilfe eines Spreizers geöffnet. Der 25-jährige Lenker wurde laut Polizei leicht verletzt.