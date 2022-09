Schüler öffneten Box mit radioaktiven Steinen in Schule in Niederösterreich

Krems – Zwei Schüler sollen am Montagabend in einem Kremser Gymnasium eine Box mit radioaktiven Steinen entdeckt und geöffnet haben. Die von der Direktorin verständigte Polizei rückte mit Strahlenspürern aus. In einem Radius von einem Meter um die Steine wurde radioaktive Strahlung festgestellt, bestätigte die Exekutive auf Anfrage einen Krone-Bericht (Mittwochausgabe). Es habe keine Gefahr für den Schulstandort oder Schüler bestanden, hieß es von der Bildungsdirektion auf Anfrage.