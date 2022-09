Rätsel über plötzlichen Tod: Sechs Nashörner verendet in Vietnam gefunden

Hanoi – In Vietnam sind sechs seltene Nashörner aus noch unbekannten Gründen gestorben. Die Kadaver der Tiere seien in einem Ökotourismus-Park im Zentrum des Landes gefunden worden, sagte Nguyen Anh Tuan, stellvertretender Leiter des örtlichen Forstamtes, am Mittwoch. Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein. Die Nachricht vom Tod der seltenen Tiere kommt kurz vor dem internationalen Tag des Nashorns, der seit 2010 weltweit am 22. September begangen wird, dem "World Rhino Day".