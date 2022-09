Beziehung zu Patient: Psychotherapeutin im Burgenland freigesprochen

Eisenstadt – Eine Psychotherapeutin, der Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses vorgeworfen wurde, weil sie mit einem früheren Patienten eine Beziehung einging, ist am Mittwoch in Eisenstadt freigesprochen worden. Das Verhältnis habe erst nach dem Ende der Therapie begonnen. Ihre Stellung als Psychotherapeutin habe bei der Anbahnung keine Rolle gespielt, erklärte Richterin Doris Halper-Praunias den Freispruch. Sogar das vermeintliche Opfer hatte zuvor für die 53-Jährige ausgesagt.

Die selbstständige Psychotherapeutin wies vor Gericht alle Anschuldigungen zurück. Der 61-Jährige sei ihr von einer Kollegin vermittelt worden. Die Therapie habe nur fünf Sitzungen gedauert, in denen sie sich professionell verhalten habe. Dann habe sie die berufliche Beziehung beendet, weil sie den Eindruck gehabt habe, er sei nicht an einer Therapie, sondern an ihr als Frau interessiert. "Was zum Abbruch geführt hat, wird mir jetzt zur Last gelegt: Es war nie ein Autoritätsverhältnis. Ich habe mich eher respektlos behandelt gefühlt, weil er in den Sitzungen meine Kleidung und Figur kommentiert hat."