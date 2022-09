Gegenspieler bewusstlos getreten: Mildes Urteil für Wiener Ex-Fußballer

Wien – Ein 19-jähriger ehemaliger Fußballspieler wurde trotz einschlägiger Vorstrafe erneut zu einer bedingten Haftstrafe von neun Monaten verurteilt. Er hat am 3. April 2022 beim Match zwischen zwei Wiener Unterliga-Vereinen einem Gegenspieler einen Kopfstoß und anschließend Fußtritte gegen den Kopf versetzt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Der Strafrahmen liegt bei sechs Monaten bis fünf Jahren, wenn eine schwere Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung des anderen herbeiführt wird. Der um neun Jahre ältere Kicker brach bewusstlos zusammen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Der 28-Jährige erlitt eine schwere Gehirnerschütterung und musste intubiert werden. Daneben trug er – von Beruf Justizwachebeamter – Schürfungen im Gesicht und eine geringe motorische Schädigung des Speichennervs davon.

Die gewalttätigen Szenen spielten sich bei einem Match der 1. Klasse A in Wien-Favoriten ab. Zuerst kassierte der 28-Jährige vom jüngeren Gegenspieler, dessen Mannschaft zu diesem Zeitpunkt mit 0:2 zurücklag, einen „Headbutt", woraufhin der Angegriffene zurückschlug. Die Folge war eine Rauferei, während der der als Zuschauer anwesende jüngere Bruder des 19-Jährigen aufs Feld stürmte und ebenfalls auf den 28-Jährigen losging. Ins K.o. befördert wurde dieser dann allerdings laut Staatsanwaltschaft vom 19-Jährigen, indem ihm der gegnerische Kicker mit den Fußballschuhen wuchtig ins Gesicht trat.

Der Schwerverletzte musste im Spital in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Zwei Tage wurde er stationär behandelt, dann in häusliche Pflege entlassen. Seinen Angaben zufolge hatte der Justizwachebeamte bis Mitte Mai starke Schmerzen und leidet bis heute an den Folgen der Tätlichkeiten.