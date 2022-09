Ab Freitag wieder einspurig befahrbar: Sperre der Sellrainstraße endet früher

Am Freitag endet die Totalsperre der Sellrainstraße zwischen Kematen und Sellrain.

Sellrain – Bereits am Freitag ab 16 Uhr – und damit eine Woche früher als erwartet – endet die Totalsperre der L13 Sellrainstraße zwischen Kematen und Sellrain (Au). Das hat die Kraftwerk Sellrain Gmbh am Mittwoch bekannt gegeben. Am Wochenende wird die Straße ganztägig – einspurig und mit Ampelregelung – befahrbar sein.