Arbeitsunfall in Kitzbühel: 57-Jährige geriet mit beiden Händen in Eisenwalze

Kitzbühel – Nach einem Arbeitsunfall in Kitzbühel musste eine 57-Jährige am Mittwoch ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen werden. Wie die Polizei berichtet, stellte die Frau zwischen 13 und 14.15 Uhr bei ihrem Bauernhof Hackschnitzel her. Dazu legte sie das Holz auf ein Förderband und geriet mit der rechten Hand in die Eisenwalze der Anlage. Daraufhin wollte sich die 57-Jährige wohl mit der linken Hand festhalten bzw. abstützen, dabei wurde jedoch auch diese eingeklemmt.