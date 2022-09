Frivol? Heiße Debatten um Teuerung und Pensionen im Nationalrat

Wien – Der SPÖ-Abgeordnete und Gewerkschafter Josef Muchitsch war in Rage. „Ihre Politik ist falsch“, warf er den Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne am Mittwoch im Nationalrat vor. „Sie werden am Sonntag (in Tirol, Anm.) so richtig eine auf den Deckel bekommen. Und das haben Sie sich auch verdient mit der Politik, die Sie betreiben.“ Das wiederum erzürnte den grünen Sozialminister Johannes Rauch. Er wies die Kritik als „frivol“ zurück.