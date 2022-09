Selenskyj: Kreml nicht ernsthaft an Gesprächen interessiert

Russland ist nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht ernsthaft an Friedensgesprächen interessiert. "Sie reden über die Gespräche, aber sie kündigen eine militärische Mobilisierung an. Sie reden über die Gespräche, aber sie kündigen Scheinreferenden an", sagte Selenskyj am Mittwoch per Videobotschaft bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung. "Russland will Krieg." Zudem solle Moskau das Veto-Recht im UNO-Sicherheitsrat entzogen werden.