Prozess um vorgetäuschte Corona-Impfungen in St. Pölten

Vorgänge im Impfzentrum in der niederösterreichischen Landeshauptstadt werden am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten juristisch aufgearbeitet. Ein 58-Jähriger soll die Durchführung von Corona-Schutzinjektionen vorgetäuscht und zahlreichen Menschen gegen Geld zum Zertifikat verholfen haben. Angeklagt sind auch zwei Komplizen sowie zwölf weitere Personen.