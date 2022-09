Trödelmarkt in Wörgl für den guten Zweck

Wörgl – Am Samstag, 1. Oktober, ist es wieder so weit: Der Trödelmarkt des Lions Club Wörgl öffnet von 13 Uhr bis 16 Uhr die Rolltore der Firma Riedhart in Wörgl. Dabei gibt es Schnäppchen, Antiquitäten und nette Kleinigkeiten zu ergattern.

Mit dem Kauf oder einer Konsumation (Kaffee, Kuchen, Bier, Wein und Sekt sowie Grillgerichte stehen bereit) tut man auch etwas Gutes. Der Gesamterlös des Trödelmarktes geht nämlich jedes Jahr an in Not geratene und hilfsbedürftige Mitmenschen in der Region.