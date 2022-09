Schallenberg nach Putins TV-Rede: „Wir müssen jetzt Nerven bewahren“

New York – Außenminister Alexander Schallenberg wertet die Teilmobilmachung in Russland als Eingeständnis von Wladimir Putin, „dass er in der Ukraine gescheitert ist“. Der Kremlchef habe „das Narrativ, das er seit sieben Monaten aufgebaut hat, in den Papierkorb geworfen“, sagte der Außenminister am Rande der UNO-Generaldebatte in New York zur TT. Gemeint ist die stets wiederholte Behauptung, dass die Invasion nach Plan verlaufe.