Motorradfahrer prallte in Kolsass gegen Eisenstange: schwer verletzt

Kolsass – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Mittwochnachmittag in Kolsass. Ein 36-Jähriger fuhr gegen 14 Uhr mit seinem Traktor auf der Tiroler Straße (B 171) und wollte nach links in den Mittenfeldweg einbiegen. Zur gleichen Zeit wollte ein 52-jähriger Motorradfahrer die Fahrzeugkolonne, die sich hinter dem Traktor gebildet hatte, überholen. Dabei kollidierte er mit dem linken vorderen Reifen des Traktors, kam zu Sturz und prallte gegen eine Eisenstange. Der Österreicher wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)