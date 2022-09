Herrenloser Klein-Lkw hinterließ in Navis Spur der Verwüstung

Navis – Ein 41-Jähriger parkte am Mittwoch gegen 18.15 Uhr seinen Klein-Lkw vor einem Wohnhaus in Navis. 15 Minuten später rollte das Fahrzeug auf der leicht abschüssigen Gemeindestraße weg, durchstieß einen Holzzaun, rollte quer über ein Feld und riss einen Telegrafenmasten um.

Danach fuhr der Lkw in eine Lärchenwiese, stach dort bei einem Erdhügel ein und wurde ausgehoben. Dabei prallte das Fahrzeug mit voller Wucht in circa drei Metern Höhe gegen einen Lärchenbaum, kam anschließend auf den Rädern am Boden auf und fuhr bis zum Talboden ab. Dort kam der Klein-Lkw schließlich schwer beschädigt vor einer Heutenne zum Stillstand. (TT.com)