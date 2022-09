Bus der Innsbrucker Verkehrsbetriebe ging in Flammen auf

Innsbruck – Mehrere Einsatzfahrzeuge mussten heute Früh in die Innsbrucker Pastorstraße anrücken: Ein Gelenkbus der Innsbrucker Verkehrsbetriebe war in Brand geraten und stand schon nach kurzer Zeit in Flammen. Die Ursache für das Feuer, das im hinteren Teil des Fahrzeugs ausgebrochen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Berichte über Verletzte gibt es derzeit keine.