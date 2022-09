WK-Chef will Öffnung von Arbeitsmarkt für Menschen aus dem Ausland

Innsbruck – Einen flexiblen Umgang mit ausländischen Arbeitskräften forderte erneut Tirols Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser. Zum einen gehe es darum, ob des massiven Fachkräftemangels einen vom Land finanzierten „Kompetenz-Check“ für erwachsene Arbeitnehmer zu implementieren. Das ermögliche, diese Arbeitnehmer dann unter Umständen in neuen Berufsbereichen einzusetzen, in denen sie kompetenter als in ihren bisherigen Tätigkeitsfeldern sind. „Das ist sicher auch im Interesse der Unternehmen“, betonte der WK-Chef.