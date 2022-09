Landestheaterchef Reitmeier im TT-Interview: Mit breiter Brust in die letzte Saison

Johannes Reitmeier, 1962 in Bayern geboren, ist seit zehn Jahren künstlerischer Leiter des Tiroler Landestheaters. Die kommende Spielzeit ist seine letzte in Innsbruck. Irene Girkinger wird seine Nachfolgerin.

Johannes Reitmeier: (lacht laut auf) Na ja, Tobsuchtsanfall erlitt ich bei der Lektüre Ihres Kommentars keinen. Es stimmt schon: Das Tiroler Landestheater ist sicher „bürgerlich“ in der Mitte der Gesellschaft positioniert. Natürlich müssen wir ein Repertoire wie Mozart oder Verdi pflegen, aber „brav“ sind wir deswegen noch lange nicht. Ich bin kein Freund davon, Stücke als Regisseur zu zertrümmern. Dennoch pflegt in den Innsbrucker Theatern niemand eine radikalere Ästhetik als wir. Denken Sie an jüngere Stoffe wie „Kafka stirbt“ oder „Der Goldene Drache“ in den Kammerspielen oder an „Engel in Amerika“ im Großen Haus.