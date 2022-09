Tsunoda bleibt Stammpilot bei Alpha Tauri, Fragezeichen bei Gasly

Formel-1-Pilot Yuki Tsunoda fährt auch in der kommenden Saison für den Rennstall Alpha Tauri. Das Team bestätigte am Donnerstag die weitere Zusammenarbeit mit dem 22 Jahre alten Japaner, der seit dem Vorjahr für das Schwesterteam von Red Bull an den Start geht. Teamchef Franz Tost bescheinigte Tsunoda eine starke Entwicklung, obwohl der Jungpilot zuletzt erneut durch einige ungestüme Aktionen aufgefallen war. Mit elf Punkten liegt Tsunoda nach 16 Rennen in der Gesamtwertung auf Rang 16.