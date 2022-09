Klimawandel bedroht auch Herzschwäche-Patienten

„Diese Studie ist die erste, die einen strikten Konnex zwischen Temperaturen und dem Körpergewicht bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz nachweist. Die Resultate sind auch aktuell wegen der Hitzewellen dieses Jahres. Der Gewichtsverlust, den wir bei Menschen mit Herzschwäche beobachtete haben, kann zu einem zu niedrigen Blutdruck und Nierenversagen führen. Das kann lebensbedrohlich werden. Mit dem für die Zukunft vorhergesagten Temperaturanstieg sollten Ärzte und Patienten auch darauf vorbereitet sein, zum Beispiel die Dosierung von entwässernden Medikamenten (Diuretika; Anm.) schnell zu reduzieren, wenn eine akute Gewichtsabnahme bemerkbar wird", sagte Studienautor Francois Roubille von der Universitätsklinik in Montpellier in Frankreich.

Chronische Herzschwäche ist eine lebensgefährliche Erkrankung, die immer mehr Menschen betrifft. Allein in Österreich geht man von rund 300.000 Betroffenen aus. Umwelteinflüsse, Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme wirken sich fast direkt auf den Zustand jener Menschen aus, deren Herz infolge einer Vorschädigung zu wenig Pumpkraft hat. Wenn sich eine solche Herzinsuffizienz verschlechtert, kommt es leicht zu einem Teufelskreis mit vermehrter Flüssigkeitsansammlung in der Lunge, den Beinen und im Bauchraum, was erst recht zu einer Überlastung mit Atemnot etc. führt.