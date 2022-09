65-Jährige bei Brand in Innsbruck lebensgefährlich verletzt

Innsbruck – Eine 65-Jährige ist am Mittwochabend bei einem Brand im Zimmer einer Sozialeinrichtung in Innsbruck lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei brach kurz nach 20 Uhr in einem Bett ein Feuer aus und erfasste auch die darin liegende Frau. Eine Pflegerin eilte ihr zu Hilfe, stellte die brennende Frau in die Dusche und löschte die Flammen. Mit weiteren Kollegen gelang es ihr dann auch, das Bett mit einem Feuerlöscher zu löschen.