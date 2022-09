65-Jährige erlag nach Brand in Innsbruck ihren schweren Verletzungen

Innsbruck – Eine 65-Jährige ist am Mittwochabend bei einem Brand im Zimmer einer Sozialeinrichtung in Innsbruck lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Frau wurde aufgrund der dortigen Spezialabteilung in die Klinik Murnau verlegt. Dort erlag sie einen Tag später ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei bekanntgab.