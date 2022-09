Knalleffekt bei Swarovski: Strukturreform rechtswidrig, Rückabwicklung nötig

Die Zentrale von Swarovski in Wattens.

Wattens ‒ Im Familienstreit beim Kristallkonzern Swarovski rund um die Strukturreform gibt es einen Knalleffekt. Laut Exklusiv-Infos der TT bekommen IV-Präsident Christoph Swarovski und die Familie Manfred mit ihren Schiedsklagen vollinhaltlich recht. Der Einstieg der Schweizer Swarovski International Holding in das Stammhaus in Wattens und weitere Einschränkungen der Gesellschafterrechte waren rechtswidrig, heißt es.

Alle damit verbundenen rechtswidrigen Beschlüsse seien nichtig bzw. müssen rückabgewickelt werden. Zentraler Punkt der Strukturreform war der damalige Einstieg der in der Schweiz ansässigen Swarovski International Holding (SIH) in die Daniel Swarovski KG in Österreich im Zuge einer Kapitalerhöhung.