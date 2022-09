Mordalarm in Innsbruck: 63-Jähriger tot gefunden, Sohn stellte sich Polizei

Über den Balkon stiegen Polizisten in die Wohnung ein. Dort fanden sie das Opfer.

Innsbruck – Ein 38-Jähriger meldete sich am späten Mittwochabend bei der Polizeiinspektion Flughafen und gab an, seinen Vater getötet zu haben. Das 63-jährige Opfer wurde bereits kurz vorher in seiner Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Hötting tot aufgefunden.