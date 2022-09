EU-Vertreter beruhigt: Wir werden im Winter nicht frieren müssen

Wien – Die Gasspeicher in der EU sind bereits zu 86 Prozent gefüllt, in Österreich zu 75 Prozent und in vielen Teilen Europas zu weit über 90 Prozent, sagt der Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich, Martin Selmayr. "Wir werden in diesem Winter, wenn wir solidarisch und sparsam sind, nicht frieren müssen", sagte Selmayr am Donnerstag beim "Oesterreichs Energie Kongress 2022" in Wien. Man müsse aber auch an den nächsten und übernächsten Winter denken.