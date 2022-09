Enduro-Routinier Schöpf: Aus dem Unruhestand auf das Siegerpodest

Lunz am See – Am Ende musste auch Petrus ein Auge zudrücken, um das dramatische Finale der österreichischen Enduro-Meisterschaft beim Ötscher Race in Lunz am See (NÖ) zu ermöglichen. Statt einer durchaus möglichen witterungsbedingten Absage gab es aber nur durchweichte Pisten und tiefe Böden – und damit den richtigen Rahmen für eine dramatische Aufholjagd: Vorhang auf für Bernhard Schöpf.