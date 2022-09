Österreich innovativer als der EU-Durchschnitt, Top bei Patenten

Kein anderes Land in der EU hat zuletzt – gemessen am BIP – so viele Patente, Marken und Designs angemeldet wie Österreich, freute sich das Österreichische Patentamt in einer Aussendung. Damit hat Österreich eines der zwölf Teil-Rankings des EIS gewonnen. Beim Teilbereich "Digitalisierung" haben beispielsweise die Niederlande die Nase vorn.