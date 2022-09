Letzte Klangspuren, Oetz Trophy & Gans Anders: Das ist am Wochenende los in Tirol

Das Gans Anders bietet drei Tage volles Festival-Programm, während sich Kajak-Profis im Ötztal messen. Am Tag des Denkmals besteht u.a. die einmalige Gelegenheit, die Burg Petersberg in Silz zu besichtigen. Fans der 80er sind bei der Münchener Freiheit in Telfs richtig und die Klangspuren gehen ins Finale. Das und mehr ist am Wochenende in Tirol los.

© Gans Anders/s2s/Frick, BDA/imago/Julia Wesely