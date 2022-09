Tourismus-Treffen im Aqua Dome: Ötztal startet Skibetrieb und knackt die Million

Ab heute startet der Skibetrieb, heißt es etwa von den Bergbahnen Sölden. Von 9 bis 15.30 Uhr sind die Anlagen Schwarze Schneid I+II sowie der Schlepper Karleskogl und das Restaurant am Rettenbachgletscher geöffnet. Der eigentliche „Winterstart“ geht mit dem FIS-Ski-Weltcup am 22. und 23. Oktober über den Rettenbachferner. TVB-Aufsichtsratschef Jack Falkner lässt mit sich über energiesparende Maßnahmen wie spätere Öffnungszeiten ab 8.30 Uhr oder den Nachtskilauf reden. „Aber entschieden ist hier noch nichts“, so Falkner.

Die Entwicklung der Partnerbetriebe der Ötztal Summer Card zeigt stetig nach oben, was TVB-Obmann Benjamin Kneisl freut. War man 2012 noch mit 96 Seilpartnern gestartet, sind es zehn Jahre später beinahe viermal so viele. Heuer ziehen im Ötztal nämlich 394 Leistungsanbieter an einem Strang. Während das Sommerangebot bei Gästen auf großes Interesse stößt, blieb der Kartenverkauf an Einheimische unter den Erwartungen, was 2023 eine Preisreduktion zur Folge haben wird. GF Oliver Schwarz verweist auf die positive Entwicklung im Sommer. „Wir haben fast 100.000 Nächtigungen mehr als Osttirol. Wir können auf eine Nächtigungssteigerung von 9,7 Prozent verweisen“, bilanziert Schwarz: „Wir befinden uns über 1 Mio. Nächtigungen und streben 1,3 Mio. an. Dabei wissen wir, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.“ (top)