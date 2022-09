Auch nach Landtagswahl: Blanik will nicht regieren

Lienz – Elisabeth Blanik, SPÖ-Bürgermeisterin von Lienz, wird nach der Wahl am 25. September wohl weiterhin Abgeordnete zum Tiroler Landtag sein, so wie es seit 2003 der Fall ist. In die Regierung würde die Zweitplatzierte der Landesliste aber nicht gehen. Das sagte Blanik beim Abschluss der SPÖ-Wahlkampftour am Donnerstag, als sie mit Landesparteichef Georg Dornauer vor die Medien trat. „Ich bleibe Bürgermeisterin und werde im Landtag weiterhin eine vehemente Stimme für Lienz und Osttirol sein“, sagt die langjährige sozialdemokratische Politikerin.