Leichenfund in Innsbrucker Wohnung: Sohn schweigt, noch keine Tatwaffe

Mit den Worten „Ich habe einen Mord begangen“ stellte sich am Mittwochabend gegen 23 Uhr ein 38-jähriger Österreicher den Beamten der Polizeiinspektion Innsbruck-Flughafen. Seitdem verweigert der Mann jede weitere Aussage. Das blieb auch am Freitag so, mittlerweile ist der Mann in der Justizanstalt Innsbruck in Haft.