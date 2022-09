Stadt Innsbruck präsentiert Förderung für Ausbau der Photovoltaik

Innsbruck – Das (Energie-)Thema ist insgesamt nicht neu. So unterstützt die Stadt Innsbruck schon seit 2013 die Gebäudesanierung und Wärmepumpen. Die explodierenden Energiepreise und die Teuerung beschleunigen den Ausbau von alternativen Energieträgern aber jetzt deutlich. Die Stadt Innsbruck stellte gestern eine neue Förderung vor: Damit will man den Ausbau an Photovoltaik-Anlagen weiter vorantreiben.