Diskussion in Innsbruck: Politikerinnen rütteln an ideologischen Mauern

Cornelia Hagele (Liste Mattle/ÖVP), Zeliha Arslan (Grüne), Elisabeth Fleischanderl (SPÖ), Evelyn Achhorner (FPÖ), Momo Welsch (Liste Fritz) und Gaby Brandmayr (Liste mach mit) waren sich in mehreren Punkten einig: Sie wollen kostenfreie Schwangerschaftsabbrüche in allen Tiroler Bezirkskrankenhäusern und einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in ganz Tirol umsetzen. Auf Letzteres hatten sich zuletzt alle sechs im Landtag vertretenen Parteien geeinigt.