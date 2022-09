Tiroler Lebensmittelhandel fordert Energiekosten-Zuschuss

Momentan sei der Lebensmittelhandel stabil und die Grundversorgung der Bevölkerung sowie der Touristen gewährleistet. „Damit das auch so bleibt und Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette eine wirtschaftliche Zukunft haben, braucht es aber dringend entsprechende Maßnahmen“, so Stefan Mair, Obmann des Landesgremiums des Tiroler Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer Tirol (WK). „Wir sehen die monetäre Unterstützung natürlich als eine auf eine gewisse Zeit beschränkte ‚Erste Hilfe‘ für unsere Branche“, meint der stellvertretende Obmann Lorenz Wedl. Generell brauche es strukturelle Maßnahmen durch den Bund und auch die EU. Aber das würde eben dauern, so Wedl. Die Branchenvertreter verweisen zudem darauf, dass mit den anstehenden Lohnverhandlungen, den enorm gestiegenen Einkaufspreisen und auch mit dem geplanten Pfandsystem für Plastikflaschen und Dosen weitere Belastungen auf die Betriebe zukommen. Ungewissheit herrscht aber auch, weil die Teuerung bei der Energie noch nicht voll bei den Preisen durchgeschlagen hat. Wie hoch der zu erwartende – und vermutlich deutliche – weitere Preisanstieg im Lebensmitteleinzelhandel sein könnte, wollten die Wirtschaftskämmerer nicht sagen. Das hänge von sehr vielen Faktoren ab. Dass es allerdings zu einer weiteren Verteuerung kommt, stellten sie nicht in Abrede.