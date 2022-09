Radfahrerin bei Unfall in Innsbruck verletzt, Polizei sucht nach Pkw-Lenkerin

Innsbruck – Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am 9. September in Innsbruck nach Zeugen. Dabei wurde eine 44-jährige Radfahrerin verletzt.

Die Frau fuhr gegen 11.50 Uhr auf der Egger-Lienz-Straße in südliche Richtung. Auf Höhe der Andreas-Hofer-Straße wollte sie zwischen stehenden Fahrzeugen auf die Nordseite der Egger-Lienz-Straße gelangen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, dessen Lenkerin nach links in die Andreas-Hofer-Straße abbiegen wollte. Die 44-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich leicht.

Die unbekannte Autofahrerin blieb laut Polizei sofort stehen und stieg aus. Anschließend gab sie gegenüber der Radfahrerin an, ihr Fahrzeug wegzustellen und in weiterer Folge zurückzukommen. Doch sie kam nicht mehr zur Unfallstelle zurück, teilte die Exekutive mit. Die 44-Jährige begab sich schließlich selbständig in die Innsbrucker Klinik und wurde dort ambulant behandelt.