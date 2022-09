Elektrolyseur in Jenbach geplant: Grüner Wasserstoff für Innio ab 2025

Archivfoto. © innio jenbach

Jenbach – Der Standort des Gasmotorenherstellers Innio in Jenbach soll ab 2025 von der Tiwag-Tochter Tinext mit grünem Wasserstoff versorgt werden. Zugleich sollen überschüssige Strom- und Wärmemengen in das lokale Strom- und Fernwärmenetz eingespeist werden. Sobald ausreichende Mengen an grünem Wasserstoff verfügbar sind, sollen auch etwa die Versorgung einer Werkstankstelle von Innio oder die Betankung von Fahrzeugen lokaler Logistikunternehmen erfolgen.

Standortleiter Martin Mühlbacher (l.), Tiwag-Vorstandsdirektor Thomas Gasser (M.) und Innio-Präsident Olaf Berlien (r.). © Innio

Für die Gewinnung des Wasserstoffs plant Innio auf dem Gelände des Achenseekraftwerks der Tiwag in Jenbach die Errichtung einer Elektrolyseanlage, die Strom aus erneuerbarer Energie in grünen Wasserstoff umwandelt. Die Tinext wird die Verdichter- und Speicherterminals errichten. Der erzeugte Wasserstoff wird in einer Pipeline zu Innio transportiert und dort insbesondere für Prüfläufe von Wasserstoffmotoren eingesetzt.

Das Projekt sei ein wichtiger Beitrag, den CO2-Abdruck von Innio zu verringern, so Martin Mühlbacher (l.), Standortleiter in Jenbach. Auch Tiwag-Vorstandsdirektor Thomas Gasser (M.) zeigt sich zufrieden: „Wir zeigen hier, wie der Übergang zu einer autonomen und klimaneutralen Versorgung der Industrie funktionieren kann.“ Für Innio-CEO Olaf Berlien (r.) ist die Kooperation ein wichtiger Schritt in der Energiestrategie des Unternehmens. (TT.com)

