Weltweiter Klimastreik: Demo startet um 13 Uhr am Innsbrucker Marktplatz

Archivfoto: Demonstration von Fridays for Future in Innsbruck am 25. März 2022. © Thomas Böhm

Wien, Innsbruck – Unter dem vom Klimastreik im März bekannten Motto „#PeopleNotProfit" haben die Fridays-For-Future-Bewegungen am Freitag zu weltweiten Klimademos aufgerufen. In Österreich fordern die Aktivisten eine „#EnergiewendeFürAlle".

In Innsbruck startet der Streik um 12.30 Uhr am Marktplatz, um 13 Uhr setzt sich der Demozug in Bewegung, ab 14.30 Uhr folgt ein Programm beim Landestheater. In Wien gehen die Aktivisten ab 13 Uhr vom Bahnhof Wien Mitte über den Ring zum Heldenplatz. Auch in fünf weiteren Bundesländern wird u.a. für das ausstehende Klimaschutzgesetz auf die Straße gegangen. Graz machte bereits um 9 Uhr den Anfang.

Energiegrundsicherung als neue Forderung

Neu ist die Forderung der Umweltschützer nach einer Energiegrundsicherung. Diese solle den Österreichern einen Anteil an Energie kostenfrei zur Verfügung stellen, der darüberliegende Verbrauch soll dann zunächst moderat und im weiteren Verlauf immer stärker steigen. Auf diese Weise würden die Menschen auch zum Energiesparen motiviert, hieß es bei einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag. Bei dieser richteten Fridays For Future auch eine Botschaft an die Regierungsparteien: demnach solle die ÖVP die "Blockadehaltung" beim Klimaschutzgesetz beenden, während die Grünen aufgefordert wurden, nicht noch mehr Zeit verstreichen zu lassen.

Naturschutz-NGOs abseits der Fridays-For-Future-Bewegung schlossen sich den Demos an und forderten in Aussendungen am Freitag ebenso soziale Gerechtigkeit in der Klima- und Energiekrise. „Energie muss für alle leistbar, sicher und nachhaltig sein. Fossile Energieträger machen uns abhängig von autoritären Staaten und belasten unseren Planeten. Sie haben einfach keine Zukunft", betonte Lisa Reggentin vom WWF-Jugendnetzwerk Generation Earth. Greenpeace forderte die Bundesregierung auf, „endlich die unmoralisch hohen Übergewinne der Öl- und Gaskonzerne zu besteuern". Klimakrise, Energiekrise und Teuerungswelle lassen sich am besten mit erneuerbaren Energien und einer Senkung des Energieverbrauchs bekämpfen, empfahl Global 2000. (APA, TT.com)

🔴 Live-Blog zum weltweiten Klima-Streik

